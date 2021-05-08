Во Владимирской области затоплено восемнадцать дач и одна дорога

Сегодня на контроле ГУ МЧС по Владимирской области находится восемнадцать подтопленных приусадебных участков, три из которых в Собинке, десять – в поселке Мстера Вязниковского района и пять в Вязниках. Также подтопило одну дорогу внутри населенного пункта Мстерка на улице 2-я Набережная и одну лодочную переправу в Вязниках. Спасатели отмечают, что на территории области наблюдается изменения уровня воды в реках от -35 до -2 сантиметров, а на ближайшие сутки новых подтоплений не прогнозируется, несмоотря на неблагоприятный прогноз погоды и сильный дождь.