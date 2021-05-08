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Общество8 мая 2021 19:36

Во Владимирской области планируют дополнительно выделить на образование более 400 миллионов рублей

Деньги пойдут на капремонт школ и замену крыш четырех колледжей
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Губернатор Владимир Сипягин предлагает в этом году дополнительно выделить на образование из областного бюджета 456,4 миллиона рублей. Эти средства пойдут на капитальный ремонт нескольких школ, крыш четырех владимирских колледжей – авиамеханического, политехнического и технологического. Также часть денег направят на строительство пристройки- пищеблока в Добрятинской средней школе Гусь-Хрустального района. Пока обедать и завтракать детей оттуда возят в старый пищеблок за полкилометра. Но прежде чем деньги выделят, это предложение должны одобрить депутаты Заксобрания. Проект закона об уточнении областного бюджета планируют вынести на рассмотрение в мае.