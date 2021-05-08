В Коврове спасатели помогли застрявшему на дереве еноту

Ковровские спасатели не в первый раз помогают попавшим в беду питомцам. 7 мая их вызвали, чтобы снять сидящего в центре Коврова на макушке дерева енота, которого атаковали вороны. К сожалению, он забрался так высоко, что лестницы поисково-спасательного отряда не хватало, чтобы добраться до него, пришлось вызывать автовышку. Спасатели вместе с сотрудником одной из городских компаний облачились в боевую одежду. Перчатки и каску, необходимые, поскольку енот - сильный хищник, и полезли за ним с переноской для кошек. Взять его за шкирку не удалось – енот дал понять, что будет защищаться. Но начал изучать переноску, занырнул двумя передним лапами в нее, а спасатели помогли ему туда «свалиться». Енота благополучно спустили на землю, а сотрудники компьютерной компании, принимавшие участие в его спасении, взяли на себя заботу о нем. Ковровские спасатели предполагают, что енота просто кто-то просто выбросил за ненадобностью, устав от такого беспокойного питомца: около дерева валялась распахнутая клетка.