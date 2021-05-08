В Собинском районе спасатели вытаскивали пострадавших из перевернувшегося автомобиля

Около четырех утра 8 мая произошла авария в Собинском районе, на втором километре автодороги Лакинск-Заречное. На месте потребовалась не только помощь сотрудников ГИБДД, но и спасателей, а также медиков. Как оказалось, «Рено Логан» опрокинулся в кювет, двое людей, находившихся в автомобиле сами выбраться не смогли. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших. Всего в ликвидации последствий аварии принимали участие 14 человек и пять автомобилей, в том числе три спасателя. Причины ДТП сейчас выясняют дознаватели.