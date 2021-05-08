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Общество8 мая 2021 16:11

Во Владимирской области на 9 мая обещают дождь и ветер

Непогода продлится весь день
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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День Победы во Владимирской области в этом году окажется дождливым, но теплым. На западе региона сильный дождь начнется вечером 8 мая, продолжится ночью. В ночь на 9 мая 2021 года обещают плюс десять градусов. К полудню разогреется до +12 градусов, а к вечеру немного похолодает – до 6-7 градусов тепла. Правда, солнышка в этот день не будет – погода будет дождливой. Лить начнет еще ночью, к шести утра дождь прекратится, а в девять утра польет снова и закончится только к девяти вечера. За сутки выпадет три с половиной миллиметра осадков. Также владимирцев ждет ветер – днем северо-западный 8-13 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.