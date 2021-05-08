Во Владимире загорелось общежитие ВлГУ

Сообщение о пожаре в четвертом корпусе ВлГУ на проспекте Строителей поступило на пульт диспетчера противопожарной службы в 12:19 в субботу, 8 мая. Приехавшие пожарные в первую очередь стали эвакуировать студентов из-за сильного задымления, причем пятьдесят человек выбрались сами еще до их приезда. Пожарные отыскали очаг пожара, оказавшийся в одной из комнат на седьмом этаже общежития. Огонь оперативно ликвидировали на площади в три квадратных метра, загорелось постельное белье. К счастью, от дыма и огня никто не пострадал. Причины пожара выясняют, но спасатели напоминают: необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. Так во Владимирской области за сутки три дома сгорели из-за неосторожного курения в постели.