Во Владимирской области с нарушениями производили колбасу

Нарушения в ходе проверки выявил региональный Россельхознадзор. Как оказалось, в компании не обеспечивали поточность технологических операций с целью исключения загрязнения сырья и готовой продукции, во время производства не осуществляли контроль за оборудованием, существовали проблемы с документацией и её оформлением, а на всех стадиях производства невозможно было проследить продукцию. Кроме того, в цеху где производили колбасу хранились дезинфицирующие и моющие средства, отходы не сортировали, продукцию животного происхождения хранили без маркировки, которая бы позволяла понять, когда ее произвели и как хранили. Также в в холодильнике, вместе с сырьем для переработки, нашли четыре паллеты со 116 коробками, в которых находилась свиная кожа с сорванными этикетками. В результате за все допущенные нарушения предприятию предстоит заплатить крупный штраф.