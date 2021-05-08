В Гусь-Хрустальном наказали предприятие, заставившего работника трудиться дополнительно

Гострудинспекция труда по Владимирской области в мае провела внеплановую проверку жалобе работника ООО «Дорстекло» из города Гусь-Хрустальный. Как с утверждал сотрудник предприятия, его обязали исполнять обязанности временно отсутствующего дробильщика-размольщика в смене. Однако согласие на такое совмещение и дополнительную работу сотрудник не давал, что подтверждается отказом от ознакомления с приказом «О доплате» под роспись. По результатам проверки юридическое лицо ООО «Дорстекло» привлечено к административной ответственности по статье «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда». Штрафовать организацию не стали, ограничились предупреждением.