Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье8 мая 2021 9:26

Во Владимирской области за сутки 50 человек заболели коронавирусом

Больше всего новых случаев выявили во Владимире
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий

По данным регионального Роспотребнадзора, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 мая лабораторно подтверждено 50 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Заболевшие распределились так: 12 - во Владимире, 5 - в Муромском, 5 - в Александровском, 4 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Киржачском, 4 - в Кольчугинском, 3 - в Ковровском, 3 - в Суздальском, 3 - в Вязниковском, 2 - в Камешковском, 2 - в Петушинском, 1 - в Меленковском, 1 - в Судогодском, 1 - в Юрьев-Польском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 374 случая заболевания, большая часть из которых - 7421 - во Владимире, 3938 - в Гусь-Хрустальном, 3558 – в округе Муром, 2318 - в Ковровском, 2032 - в Александровском, 1891 - в Петушинском, 1429 - в Кольчугинском, 1364 - в Юрьев-Польском, 1264 - в Вязниковском, 1224 - в Суздальском, 1013 - в Собинском, 994 - в Киржачском, 897 - в Меленковском, 737 - в Гороховецком, 706 - в Камешковском, 690 - в Селивановском, 499 - в Судогодском, 399 - в Радужном.

Коронавирус Covid-19Коронавирус во Владимирской области 2020: последние новости