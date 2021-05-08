Во Владимирской области за сутки 50 человек заболели коронавирусом

По данным регионального Роспотребнадзора, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 мая лабораторно подтверждено 50 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Заболевшие распределились так: 12 - во Владимире, 5 - в Муромском, 5 - в Александровском, 4 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Киржачском, 4 - в Кольчугинском, 3 - в Ковровском, 3 - в Суздальском, 3 - в Вязниковском, 2 - в Камешковском, 2 - в Петушинском, 1 - в Меленковском, 1 - в Судогодском, 1 - в Юрьев-Польском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 374 случая заболевания, большая часть из которых - 7421 - во Владимире, 3938 - в Гусь-Хрустальном, 3558 – в округе Муром, 2318 - в Ковровском, 2032 - в Александровском, 1891 - в Петушинском, 1429 - в Кольчугинском, 1364 - в Юрьев-Польском, 1264 - в Вязниковском, 1224 - в Суздальском, 1013 - в Собинском, 994 - в Киржачском, 897 - в Меленковском, 737 - в Гороховецком, 706 - в Камешковском, 690 - в Селивановском, 499 - в Судогодском, 399 - в Радужном.