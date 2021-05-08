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Общество8 мая 2021 9:19

Готовить владимирских студентов будут в Госинспекции по охране объектов культурного наследия

Будущие специалисты смогут проходить практику и участвовать в «круглых» столах
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия и ВлГУ подписали договоры о стратегическом партнерстве и о практической подготовке обучающихся. Планируется, что университет вместе с инспекцией будут вместе осуществлять научно-исследовательские и другие программы и проекты, Государственной инспекции будет участвовать в днях «открытых дверей» университета, студенты смогут проходить практику в инспекции, участвовать в волонтерских акциях на объектах культурного наследия. Также в планах проведение совместных конференций, семинаров, «круглых столов» и других научно-образовательных мероприятий, реализация программ повышения квалификации специалистов по программам высшего образования и другие мероприятия.