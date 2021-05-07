Во Владимире сделал остановку агитационный поезд Минобороны России

Фото: Министерство обороны России

Агитпоезд Министерства обороны, стартовавший 25 апреля из Москвы, прибыл в столицу Владимирской области 7 мая буквально на несколько часов.

В составе тематического поезда, посвященного Дню Победы и состоящего из 17 вагонов, можно ознакомиться с военно-патриотическими экспозициями. Так, в вагоне под названием «Дорога памяти» можно найти терминалы для просмотра сведений об участниках Великой Отечественной войны и даже найти в специальной базе данных информацию о своем родственнике-фронтовике.

В свою очередь, вагон под названием «Современная армия» показывает достижения всех видов и родов войск Российской армии.

Помимо экспозиций, три вагона поезда — платформы, на которых размещена военная техника, в числе которых бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М и самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ».

Агитпоезд Минобороны в рамках акции проедет почти по всей стране и посетит 51 город. Завершится акция 27 июня в подмосковном парке «Патриот».