Во Владимире 8 мая прозвучит голос диктора Левитана

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, 8 мая ровно в 12.00 по всей стране из уличных громкоговорителей прозвучит голос нашего земляка, знаменитого советского диктора Юрия Левитана, сообщившего 8 мая 1945 года через радиосообщение о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и об окончании Великой Отечественной войны. Акция называется «Голос Победы».

Во Владимире центром акции станет памятник диктору Левитану, который был шесть лет назад установлен в Левитановском сквере на перекрестке проспекта Ленина и улицы, также названной в честь легендарного диктора.

Перед тем, как через громкоговоритель прозвучит голос Левитана, в сквере состоится памятное мероприятие, которое начнется в 11.30.