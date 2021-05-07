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Происшествия7 мая 2021 14:41

В Собинском районе местный житель обвиняется в продаже наркотиков

По версии следствия, факт сбыта был установлен на территории поселка Ставрово
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях заместитель Собинского межарйонного прокурора утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело, возбужденное на 31-летнего мужчину из числа местных жителей.

Как установлено в ходе следствия, вечером 2 декабря минувшего года молодой человек в гаражном секторе поселка Ставрово встретился с человеком, которому продал за 15 тысяч рублей 30 пакетиков с марихуаной общим весом 115,75 грамма.

Сам молодой человек купил этот наркотик ранее через закладку.

Примечательно, что ранее покупатель наркотика уже был осужден за покупку запрещенного вещества у того же самого парня, и был приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В скором времени это дело начнет рассматривать Собинской городской суд.

Криминал