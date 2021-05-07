В центре Коврова на 9 мая состоится парад Победы

Вопреки ранее принятому решению областного оперштаба по борьбе с коронавирусом, рекомендовавшему муниципалитетам отказаться от проведения пеших парадов и прохождения колон военной техники на День Победы «в связи со сложной эпидемиологической обстановкой», город оружейников не стал отменять свой военный парад.

Как сообщает администрация города Коврова, состоится он 9 мая на площади Победы. При этом горожанам предлагается все же посмотреть его онлайн-трансляцию, в том числе на самом сайте горадминистрации. Тем же, кто отправится на массовые мероприятия лично, предписано надеть защитные маски.

Ранее информация о репетициях парада Победы в Коврове появлялась в соцсетях, хотя окончательно не было известно, откажутся местные власти от его проведения или нет.

Напомним — в Суздале также планировалось проведение парада, но после решения оперативного штаба его отменили. Во Владимире в 2021 году тоже отказались от проведения массовых публичных мероприятий на 9 мая.