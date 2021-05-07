Житель Мурома при реконструкции дома повредил культурный слой города

Как сообщает Муромский городской суд, из госинспекции поступило исковое заявление на местного жителя. Чиновники требуют от мужчины возместить ущерб, причиненный объекту археологического наследия.

Как указано в иске, дело было еще в 2019 году: муромлянин на собственном земельном участке начал проводить работы по реконструкции жилого дома, чтобы увеличить его площадь.

Никто бы этого не заметил, если бы этот дом не стоял на земле, которая расположена в границах федерального объекта археологического наследия «Культурный слой города Муром». А так как строительные и земляные работы владелец земли ни с кем не согласовывал, государственная инспекция по охране объектов культурного наследия и обратилась в суд, потребовав от муромлянина возместить причиненный культурному слою ущерб.

В настоящее время назначена подготовка дела к судебному разбирательству.