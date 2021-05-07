За год Владимир потерял почти пять тысяч жителей

На начало 2021 года численность постоянного населения Владимирской области составила 1 342,1 тысяч человек. Из них 1 049,2 тысяч человек приходилось на городское население, а 292,9 тыс. человек - на сельское. Для сравнения – в январе 2020 года в регионе насчитывали 1 358 416 человек. В областной столице численность составила 354,7 тысяч человек – это меньше, чем в прошлом году, когда владимирцев было 359 380. Впрочем, это проблема не только Владимира – последние пять лет весь регион теряет людей, рождается значительно меньше, чем умирает, многие переезжают в другие области. Только в январе 2021 по сравнению с 2020 годом число родившихся в области уменьшилось на 10,7%, умерших увеличилось на 32,8%. Превышение числа умерших над числом родившихся составляет 3,3 раза. Но в Суздальском районе численность постоянного населения за последний наоборот увеличилась на 853 человека и составила 44,6 тысяч человек.