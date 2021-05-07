На вокзале Коврова транспортные прокуроры встретятся с пассажирами

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, 11 мая на железнодорожном вокзале Коврова запланировано проведение традиционной акции надзорного ведомства «Час пассажира».

Заместитель Владимирского транспортного прокурора Виктор Забалуев, а также представители Горьковской дирекции железнодорожных вокзалов будут общаться с обратившимися к ним гражданами. Сами граждане могут выразить свои пожелания, либо обратиться с вопросами или жалобами.

Мероприятие будет проходить на вокзале станции Ковров-1 в указанный выше день с 13.00 до 14.00. По вопросам проведения мероприятия и участия в нем жители и гости региона могут обратиться по телефонам 8(4922) 77 97 03 или 8(4922) 77 94 59.