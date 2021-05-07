В Курлово из-за неосторожности при курении погиб хозяин частного дома

В 20.43 на пульт диспетчеров пожарной охраны Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о горящем частном доме в Курлово. Прибывшие на место огнеборцы увидели, что дом горит по всей площади и пламя угрожает перекинуться на стоящие рядом хозяйственные постройки.

Огнеборцам удалось ликвидировать пожар на площади 60 квадратных метров. К сожалению, на месте ЧП было обнаружено тело мужчины 1957 года рождения. Погибший оказался хозяином дома.

- По предварительной версии, к происшествию так же привело неосторожное обращение с огнём при курении, - сообщила руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Екатерина Мищенко.

По сведениям дознавателей, мужчина жил один, и пожар в доме обнаружили соседи, когда дым уже полностью заполнил помещение.

В МЧС еще раз призывают к осторожности при обращении с огнем. В случае пожара следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».