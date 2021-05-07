В Суздале возбуждено уголовное дело на нелегального банкира

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, уголовное дело было возбуждено по материалам отдела по борьбе с экономическими преступлениями регионального главка полиции.

По версии следователей, с 2019 года по апрель 2021 года суздальский бизнесмен, действуя как предприниматель и руководитель фирмы, не имея специальной лицензии занялся проведением банковских операций. Его клиентами стали юридические лица.

В результате незаконного кассового обслуживания за все время существования нелегального «банка» его оборот составил более 50 миллионов рублей, из которых сам коммерсант получил более 2,5 миллионов рублей прибыли.

После задержания свою вину мужчина не признал. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.