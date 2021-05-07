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Общество7 мая 2021 10:26

Во Владимирской области за сутки подтвердилось 53 заражения коронавирусом

Наибольшее количество новых заболевших снова пришлось на Владимире
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области по состоянию на 10 часов утра 7 мая, по результатам лабораторных исследований в регионе подтвердилось 53 новых заражения коронавирусной инфекцией. Из них 15 случаев во Владимире, шесть в Муромском районе, пять в Ковровском районе, по четыре в Гусь-Хрустальном и Камешковском районах, по три в Киржачском, Кольчугинском, Александровском и Юрьев-Польском районах, по два в Петушинском и Суздальском районах, по одному в Меленковском и Вязниковском районах, а также в Радужном.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области подтверждено 32324 случая заражения коронавирусной инфекцией. Исследования продолжаются.