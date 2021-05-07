В Суздальском районе на пожаре в жилом доме погиб хозяин квартиры

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре в селе Суворотское на улице Красная поступила диспетчерам пожарной охраны в 06.27. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что из-под крыши дома вырываются клубы дыма.

- Пожарные в дыхательных аппаратах проникли в задымленное помещение. Горело имущество в одной из квартир на площади пять квадратных метров, - сообщила заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Светлана Барашкова.

Огнеборцы справились с огнем, не дав ему разойтись на все помещение и ликвидировали пожар. К сожалению, хозяин квартиры — мужчина 1971 года рождения, погиб.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.