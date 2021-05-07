Во Владимире на пожаре в жилом доме погибла 67-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Информация о пожаре в доме №7 по Октябрьскому военному городку поступила на пульт дежурной смены центра управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС в 20.55. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что из окна квартиры на первом этаже валит дым, там же наблюдалось открытое горение.

В составе трех звеньев газодымозащитников пожарные пробрались внутрь и ликвидировали пожар — в результате сгорели вещи, мебель и отделка комнаты. В ходе тушения со второго и третьего этажа при помощи спасательных устройств были спасены три человека, еще 20 граждан эвакуировано.

К сожалению, не обошлось без жертв — в результате пожара погибла женщина 1954 года рождения. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.