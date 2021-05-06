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Общество6 мая 2021 16:29

В Кольчугино хозяйку заброшенного участка приговорили к обязательным работам

Все могло закончиться штрафом, но женщина не стала его платить
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской области, на днях мировой суд вынес обвинительный приговор владелице участка сельхозземли площадью в 9 гектаров.

Еще в сентябре минувшего года Россельхознадзор получил из администрации Кольчугинского района материал, по которому оштрафовал хозяйку «заброшенных гектаров» на 20 тысяч рублей.

Тем не менее, женщина штраф не заплатила, и надзорное ведомство обратилось к судебным приставам. В ходе разбирательства на даму возбудили еще одно административное дело — на этот раз за неуплату штрафа в установленный срок. В результате мировой суд признал ее виновной и приговорил к 20 часам обязательных работ.