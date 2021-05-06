Во Владимире коммунальщики моют памятники и обелиски к 9 мая

Во Владимире вовсю чистится город к 9 мая. Как отчитались в мэрии, в городе ежедневно ведется уборка мусора, подметание и продувка на общественных территориях. Красятся, ремонтируются и моются самые разные объекты на площадях, в парках и скверах (скульптуры, скамейки, урны, ограждения, фонари и т.д). Ежедневно к этим работам привлечено не менее 70 рабочих и 10 единиц техники.

Накануне Дня Победы приводятся в порядок и памятники с обелисками погибшим в Великой Отечественной войне и у других мемориальных мест, в том числе в присоединенных территориях и отдаленных микрорайонах.

Наконец, коммунальщики приводят в порядок газоны, сажают цветы. В частности, 6 мая цветы высаживают на Садовой площади, а также у памятников погибшим в Великой Отечественной войне в микрорайонах Юрьевец и Энергетик.