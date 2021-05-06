Во Владимире состоялись испытания теплосетей на максимальную температуру

Многие владимирцы вечером 5 мая неожиданно заметили резкое повышение температуры в квартирах. При этом радиаторы отопления стали буквально обжигать, а кое-где даже издавали щелчки.

Как выяснилось, Владимирский филиал «Т Плюс» проводил испытания тепловых сетей на максимальную температуру - «разогнав трубы» до +115 градусов.

- Это необходимо для выявления «слабых участков» на трубопроводах, компенсаторах и опорах, а также для проверки компенсирующей способности теплосети в условиях температурной деформации, - объяснила официальный представитель Владимирского филиала «Т Плюс» Елена Котелевец.

В компании добавили, что согласно требованиям, испытания проводятся при включении всей системы отопления. Проще говоря — включая домашние батареи, так что владимирцам пришлось потерпеть.

- Все выявленные дефекты будут устранены во время летней ремонтной кампании. Данные мероприятия направлены на повышение качества и надёжности теплоснабжения в отопительный период, - заключили тепловики.

При этом в «Т Плюс» объяснили, что плату за раскаленные батареи хотя и возьмут, но лишь за те гигакалории, которые зарегистрировали на выходе. А с учетом теплой погоды горячая вода не остывала — значит и квитанции не вырастут.

К счастью, испытания прошли успешно, никаких происшествий не произошло.