Автобусные маршруты №№ 11С, 23 и 55С временно меняют схему движения

В связи с началом работ по капитальному ремонту моста на улице Мира, в районе поворота к Дворцу детского (юношеского) творчества, с 11 мая 2021 года временно меняется схема движения автобусов по маршрутам №№11С, 23 и 55С.

Автобусные маршруты №№11С и 23 будут следовать по улице Мира без заезда ко Дворцу творчества юных. Автобусы маршрута №55С будут следовать через следующие остановочные пункты:

В прямом направлении:

Площадь Ленина - Всполье - Юрьевская застава - ул.Муромская - Коммунар - Гостиница «Клязьма» - Загородный парк - поворот на Шепелево - Никулино - Шепелево - Аббакумово — Злобино.

В обратном направлении:

Злобино - Аббакумово - Шепелево - Никулино - поворот на Шепелево - Загородный парк - Гостиница «Клязьма» - Коммунар - Река Клязьма - Ерофеевский спуск - ул.Луначарского - Центральный рынок - ул.Мира - Музей природы - Октябрьский пр-кт - Областная администрация (в районе дома № 36 по Октябрьскому проспекту).

Расписание движения автобусов не меняется.