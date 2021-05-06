Владимирские прокуроры нашли 60 воинских мемориалов, требующих ремонта

Как сообщает областная прокуратура, в преддверие 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники надзорного ведомства провели очередную проверку соблюдения законодательства об увековечивании памяти погибших при защите Отечества.

К сожалению, оказалось, что почти во всех районах области имелись нарушения: в общей сложности было выявлено 60 изъянов в части содержания воинских памятников, при этом муниципалитетам внесено 31 представление.

Такие факты вскрылись в Вязниковском, Гороховецком, Гусь- Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Кольчугинском, Меленковском, Муромском, Петушинском, Селивановском, Собинском, Судогодском, Суздальском, Юрьев-Польском районах и во Владимире.

В настоящее время часть этих мемориалов уже приведена в порядок, в частности мемориал погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в Дмитриевской Слободе и обелиск на братской могиле в микрорайоне Вербовский города Мурома, мемориал погибшим фронтовикам в городе Курлово Гусь-Хрустального района и другие.

Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.