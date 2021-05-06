Во Владимирской области за пять дней выгорело 39 гектаров сухой травы

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, с 1 по 5 мая включительно в регионе произошло 66 пожаров, из которых 23 — техногенные пожары, 28 — нелегальные палы травы и 15 — горение мусора. При этом трава сгорела на общей площади более 39 гектаров.

Сотрудники МЧС, полиции, административно-технического надзора и местных администраций продолжают рейды по городам, деревням и поселкам. За пять дней было составлено пять протоколов сотрудниками МЧС и еще 48 — работниками администраций.

Пожарные еще раз призывают жителей и гостей к бдительности и осторожности — к сожалению, палы травы и мусора могут привести к печальным последствиям.

В случае возникновения пожаров следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».