В Юрьев-Польском районе сельского старосту избили деталью от бензокосы

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях мировой суд Юрьев-Польского района вынес приговор местному жителю, обвинявшемуся в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия.

Как установлено судом, вечером 21 августа минувшего года староста села Кумино и его односельчанин затеяли перепалку, в ходе которой последний схватил металлическую деталь от бензокосы и начал бить старосту по голове и другим частям тела.

В результате сельский глава получил травмы, которые эксперты признали легким вредом здоровью. Сам потерпевший считает, что был избит за свою гражданскую позицию по отстаиванию интересов жителей Кумино, а вот его обидчик вину так и не признал.

Тем не менее, суд посчитал, что доказательств по делу достаточно, и приговорил избившего старосту селянина к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком также на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.