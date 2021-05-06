В Вязниках жительница общежития попалась на краже денег у соседа

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце апреля в вязниковскую полицию обратился 32-летний мужчина, который рассказал о том, что у него пропали семь тысяч рублей.

По словам молодого человека, деньги лежали в кармане брюк, которые лежали в комнате общежития, в которой он живет.

Сыщики выяснили, что в общежитии в тот момент проходил ремонт, и входные двери в комнаты не запирались. По версии следствия, этим и воспользовалась 42-летняя соседка мужчины. После задержания она рассказала, что дождалась удобного момента, когда в комнате никого не будет, вошла внутрь и из висящих на дверце шкафа брюк стащила деньги. Впоследствии дама потратила наличные на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.