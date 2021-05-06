Во Владимире отремонтируют лестницы и обновят дорожную разметку

Как и обещали ранее, сотрудники Центра управления городскими дорогами начали проверку состояния закрепленных за муниципалитетом лестниц. В настоящее время начался ремонт только двух из них — у городской больницы №5 и в районе дома №75 по улице Пугачева.

Тем временем, на дорогах наносится свежая разметка — как сообщают в мэрии, работы в основном проводят ночью. В настоящее время разметка обновляется на улицах Тракторной, Асаткина, Элеваторной, Мостостроевской, Шпалорезке, а также в отдаленных микрорайонах и в присоединенных населенных пунктах. Водителей и пешеходов просят быть внимательнее.