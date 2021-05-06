В Патриаршем саду пройдут дни открытых дверей

С 14 по 20 мая «Станция юных натуралистов «Патриарший сад» ждет к себе в гости ребят вместе с родителями на увлекательное знакомство с деятельностью учреждения. Для детей пройдут экскурсии и мастер-классы, для родителей - консультации. После этого можно будет записаться в кружки на следующий учебный год. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 77-84-01 и 77-78-65. А 15 мая, в международный день семьи, с 10:00 до 13:00 гостей сада ждет особенная программа: ознакомительные экскурсии, знакомство с последними достижениями станции и многое другое. Педагоги расскажут о своих объединениях, познакомят с тематикой проведения занятий в кружках и направлениями исследовательской деятельности, ответят на все вопросы родителей и красочно презентуют свои направления кружковой работы.