В Меленковском районе в ДТП погиб водитель «Митсубиси» и три его пассажира

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 20.00 на 73 километре автодороги «Касимов — Муром — Нижинй Новгород» между деревнями Кесово и Тургенево водитель легкового автомобиля «Митсубиси», ехавший в сторону Мурома, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковой машиной «Хендай» и большегрузом «ДАФ».

В результате ДТП водитель «Митсубиси» и трое мужчин, сидевших у него в салоне, погибли на месте, другие участники ДТП не пострадали. В настоящее время полицейские устанавливают личности погибших. Движение по шоссе восстановлено.