В Меленковском районе в массовом ДТП погибли четыре человека

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 5 мая около 20.40 на автодороге «Касимов - Муром - Нижний Новгород» столкнулись три легковых автомобиля и большегруз. Авария случилась на участке между деревнями Кесово и Тургенево, что неподалеку от Мурома.

По состоянию на 21.40 известно о четырех погибших. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, движение по шоссе перекрыто. В региональном главке полиции просят водителей искать пути объезда.

Информация о ДТП уточняется.