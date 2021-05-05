Прокуратура начала проверку по факту ДТП в Вязниковском районе

Как сообщает прокуратура Владимирской области, по факту страшной аварии, случившейся утром 5 мая на 288 километре федеральной трассы М-7, надзорное ведомство начало собственную проверку. Сейчас прокуроры совместно с сотрудниками полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним — большегруз марки «Мерседес» под управлением водителя 1974 года рождения по какой-то причине сперва ударил попутную легковушку «Форд», а затем выехал на встречную полосу и ударил встречный большегруз «Вольво». К сожалению, водитель «Мерседеса» погиб. Также пострадали водитель 1974 года рождения, управлявший легковой машиной и пятеро его пассажиров, в том числе ребята 7, 10 и 17 лет. Изначально они были доставлены в больницу, однако по сведениям областной прокуратуры, в настоящее время отпущены на домашнее лечение.