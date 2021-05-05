Во Владимире прививку от коронавируса можно будет сделать в «Глобусе»

Как сообщает администрация Владимирской области, стационарный прививочный пункт в гипермаркете начнет работать с 6 мая. Любой желающий житель региона при наличии паспорта, медицинского полиса и СНИЛС сможет сделать себе прививку первым компонентом вакцины «Спутник V». Единственное условие — у человека не должно быть противопоказаний.

Вход в прививочный пункт будет находиться в правом крыле гипермаркета. После того, как желающему введут первый компонент вакцины, человеку сообщат, где и когда будет делаться вторая прививка.

В ближайшее время власти обещают открыть подобные кабинеты и в других общественных местах региона.

Кстати, по сведениям облздрава, на сегодняшний день во Владимирской области иммунизацию прошло уже 86 тысяч человек, из которых более 64 тысяч сделали обе прививки.