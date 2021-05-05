Во Владимирской области выплату на детей поставили в зависимость от жилплощади

Речь идет о выплате на малышей в возрасте от 3 до 7 лет. Как сообщили 5 мая в администрации Владимирской области, накануне глава региона внес поправки в свой указ от 20 апреля 2020 года №98 регулирующий условия этой выплаты.

Согласно этой поправке, теперь в зданиях с назначением «жилое» или «жилое строение» и для помещений с аналогичным статусом норматив площади на одного члена семьи не должен превышать 24 квадратных метра. В то же время, для зданий с назначением «жилой дом» норматив установлен в 40 «квадратов».

В случае, если у семьи окажется больший объем жилплощади на человека, включая другие дома и квартиры, то в выплате будет отказано.

При этом имущество семьи будет рассматриваться на дату обращения за назначением выплаты.