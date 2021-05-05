Президент России вручил 9 владимирским врачам орден Пирогова посмертно

4 мая 2021 года указом Президента РФ Владимира Путина за большой вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова награждены:

- Андреева Вера Владимировна, старшая медсестра Судогодской центральной районной больницы (посмертно);

- Белкин Сергей Борисович, заведующий отделением Киржачской районной больницы (посмертно);

- Груздева Лариса Юрьевна, старшая медсестра Городской больницы № 4 г. Владимира (посмертно);

- Кузнецова Галина Геннадьевна, кастелянша Муромской городской больницы № 2 (посмертно);

- Панкратов Александр Иванович, водитель Киржачской районной больницы (посмертно);

- Савичев Михаил Михайлович, заведующий Карабановской городской больницей Александровской районной больницы (посмертно);

- Титенко Оксана Алексеевна, медсестра Городской больницы № 4 г. Владимира (посмертно);

- Толмачёв Михаил Владимирович, заведующий отделением Центральной городской больницы г. Коврова (посмертно);

- Чванова Надежда Викторовна, медсестра Муромской городской больницы № 2 (посмертно).

Кроме того, за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения COVID-19 медалью Луки Крымского награждена Юлия Большакова, главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.