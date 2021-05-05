В Судогде бывшего бухгалтера местного кинотеатра будут судить за растрату

Следком РФ по Владимирской области передал в суд дело в отношении бывшего главного бухгалтера культурно-досугового центра города Судогды. Ее обвиняют в растрате с использованием своего служебного положения в крупном размере, а также служебном подлоге.

По версии следствия, с сентября 2017 года по июль 2018 года женщина, используя свое служебное положение, изготовила и внесла в официальные документы ложные сведения о трудоустройстве в кинотеатр людей, которые фактически в данном учреждении не работали. По версии следствия, зарплату от этих "мертвых душ" она забирала себе. В общей сложности, вышло более 470 тысяч рублей.

Вину в совершенном преступлении женщина не признала. Уголовное дело теперь будет рассматривать Судогодский районный суд.