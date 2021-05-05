В Гусь-Хрустальном районе подросток на мопеде врезался в грузовую машину

В региональном главке полиции сообщают, что с наступлением теплого времени года на дорогах области увеличилось количество велосипедистов и мотоциклистов. К сожалению, нередко в аварии на двухколесном транспорте попадают дети, которые просто не знают правила дорожного движения.

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, одна из таких аварий случилась 4 мая в Гусь-Хрустальном районе. Молодой человек 2006 года рождения выезжал на мопеде с второстепенной на главную и не уступил дорогу грузовику «МАЗ», имевшему преимущество.

В результате столкновения с грузовиком парень получил травмы и был доставлен в больницу, а по факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.