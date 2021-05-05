Во Владимирской области за разведение открытого огня составлено 10 протоколов

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, за минувшие выходные — с 1 по 3 мая, в общей сложности по региону произошло 48 различных пожаров, из которых 14 составили техногенные пожары, а 22 — нелегальные палы сухой травы на общей площади более 24 гектаров, и еще 12 — горение мусора.

В это время в регионе работали специальные патрульные группы из числа сотрудников МЧС, административно-технического надзора, полиии и местных администраций. По итогам их работы было возбуждено 19 административных расследований по факту нарушения требований пожарной безопасности, сотрудники госпожнадзора составили четыре административных протокола, и еще шесть протоколов за это же составили представители муниципалитетов.

Всего с начала года за нелегальные палы травы, за разведение костров и сжигание мусора составлен уже 91 административный протокол.

В МЧС напоминают, что в условиях особого противопожарного режима категорически запрещено разведение любого открытого огня, в том числе приготовление шашлыков на мангалах, даже на собственных дачных участках. Граждане, нарушившие этот запрет, будут оштрафованы на сумму от 2000 до 4000 рублей.