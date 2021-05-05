Команда Владимирской области борется за победу в чемпионате Ночной хоккейной лиги

В эти дни в Сочи проходит финал десятого юбилейного чемпионата Ночной хоккейной лиги (НХЛ). В нём принимает участие и команда Владимирской области, одним из игроков которой является заместитель Губернатора Роман Годунин.

Финал НХЛ с 2013 года неизменно проводится в Сочи на пяти ледовых площадках олимпийских объектов. В этом году майский Фестиваль хоккея объединил команды от Дальнего Востока до Калининграда.

Этот турнир проходит под знаменем отечественной космонавтики. В честь знаменательных дат на форме участников гала-матча будет размещён шеврон с изображением Юрия Гагарина и знаменитой фразой "Поехали!"