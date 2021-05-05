Под Вязниками в ДТП с большегрузом один человек погиб, четверо пострадали

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 6 часов утра на 287 километре М-7 водитель большегруза, ехавшего в сторону Москвы, не справился с управлением, врезался в попутную легковушку, а затем выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим большегрузом.

- По состоянию на 09.15 известно об одном погибшем, водителе большегрузного авто, и четверых пострадавших, в том числе несовершеннолетних (8, 10, 17 лет), доставленных в медицинское учреждение, - сообщили в региональном главке полиции.

Сейчас на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, которые регулируют движение. Информация в настоящее время уточняется.