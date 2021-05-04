За три дня мая во Владимирской области произошло 48 пожаров

В ГУ МЧС по Владимирской области рассказали, что за начало мая в регионе произошло 48 пожаров, из которых 14 – техногенных пожаров, 22 – несанкционированных пала сухой травы, из-за которых выгорело почти 25 гектар, 12 – горение мусора За нарушения требований пожарной безопасности возбуждено 19 административных расследований, составлено четыре протокола об административных правонарушениях, должностными лицами органов местного самоуправления составлено шесть протоколов. А всего с начала года за совершение правонарушений, связанных с выжиганием сухой травы, сжиганием мусора, а также разведение костров сотрудниками МЧС возбуждено 382 административных расследования, составлен 91 протокол, должностными лицами органов местного самоуправления составлено - 124 протокола, Государственной инспекцией административно-технического надзора администрации области - 9 протоколов. За нарушения, связанные с нарушением порядка содержания земель, в том числе, зарастание их сорной растительностью, государственными земельными инспекторами Управления Россельхознадзора по Владимирской области составлено 87 административных протоколов, муниципальными земельными инспекторами возбуждено 223 дела об административных правонарушениях. Государственными лесными инспекторами лесничеств составлен 41 административный протокол, из них: за нарушения правил пожарной безопасности в лесах составлен 21 протокол, за нарушения правил использования лесов – 20.