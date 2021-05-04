Владимирские школьники написали пробный ЕГЭ по информатике

Во Владимирской области прошел всероссийский тренировочный ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме. В этом году ученики впервые будут сдавать экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме. Тренировочный экзамен сдали 531 школьников. Для организации экзамена подготовлен 41 пункт, 82 аудитории с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, рекомендованных Роспотребнадзором. Экзаменационная работа по информатике и ИКТ содержит в себе 27 заданий, из них 10 заданий базового уровня сложности, 13 – повышенного и четыре – высокого. Проверка ответов участников проводится на федеральном уровне, а результаты будут известны после 12 мая.