В Муроме на Оке начались работы по промеру глубин на фарватере

Фото: ФГБУ "Канал имени Москвы"

Как сообщает ФГБУ «Канал имени Москвы», на участке обслуживания Муромского филиала начались штатные путевые работы.

При помощи теплохода «Промерный-8» Муромского района водных путей специалисты замеряют глубины на перекате Панфиловский, что находится на участке между 225 и 223 километрами Оки.

Если речники обнаружат мелкие места, будут приняты меры по их углублению до необходимых параметров. Аналогичные работы будут проводиться и на других участках судового хода в районе Мурома.