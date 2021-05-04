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Общество4 мая 2021 13:13

Владимирцев приглашают на праздник на улицу Победителей

Он состоится 5 мая
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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5 мая пройдет традиционный праздник на улице Совхозной. В народе ее называют "улицей Победителей" и не случайно. В середине 50-х годов герои-фронтовики построили здесь свои дома. И вот уже 13 лет эта улица является одной из главных площадок празднования Дня Победы.

В честь в 65-ой годовщины Победы на улице был установлен обелиск, из года в году к нему возлагают цветы в память о фронтовиках. В честь 76-й годовщины Победы на улице Победителей пройдет праздничный концерт.

Особым этот день станет для учащихся школ № 9, 16, 31, 39: в торжественной обстановке они примут присягу и вступят в ряды юнармии.