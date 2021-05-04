Владимирцев приглашают на праздник на улицу Победителей

5 мая пройдет традиционный праздник на улице Совхозной. В народе ее называют "улицей Победителей" и не случайно. В середине 50-х годов герои-фронтовики построили здесь свои дома. И вот уже 13 лет эта улица является одной из главных площадок празднования Дня Победы.

В честь в 65-ой годовщины Победы на улице был установлен обелиск, из года в году к нему возлагают цветы в память о фронтовиках. В честь 76-й годовщины Победы на улице Победителей пройдет праздничный концерт.

Особым этот день станет для учащихся школ № 9, 16, 31, 39: в торжественной обстановке они примут присягу и вступят в ряды юнармии.