Владимирцев приглашают на велопробег в честь Дня Победы

8 мая на площади Победы во Владимире стартует XII традиционный велопробег Владимир-Суздаль-Камешково-Ковров, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной Войне. Принять участие могут все желающие, однако проехать предстоит значительное расстояние, поэтому ведосепидистаи важно правильно рассчитать свои силы. Расстояние, которое проедут участники - 116 километров. На пути следования в городах Суздаль, Камешково и Ковров участников велопробега будут приветствовать активные группы, ветераны, будут посещены исторические места, возложение цветов к памятникам Победы в Великой Отечественной Войне. Конечная точка - площадь Победы в городе воинской славы Ковров. Стартует велопробег в 09:00, но до этого для участия нужно зарегистрироваться. Заполнить карту участника можно на месте в день пробега (8 мая с 8:30 на площади), либо онлайн (до 17:00 7 мая) на сайте reg.place/events/xv5umo.