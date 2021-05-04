Синоптики обещают лето во Владимире после 10 мая

Многие владимирцы наверняка очень надеялись на жаркие, солнечные майские праздники. Однако не срослось. Пока погода не шибко балует жителей 33 региона хорошей погодой. И синоптики не спешат обнадеживать.

По прогнозу областной метеорологической службы, вплоть до 10 мая во Владимире будут идти дожди. Вот реально - каждый день. Если верить прогнозу (а все мы знаем, какое это неблагодарное дело), то за ближайшие шесть дней в областном центре выпадет 19,6 миллиметров осадков. Не месячная норма, но тоже много.

Зато со следующей неделе, наконец-то, потеплеет. Да так, что можно сразу переодеваться в летнюю одежду. Солнце будет светить без перерыва. А столбик термометра к середине недели (12-13 мая) поднимется до +22 +24 градусов. Где там ваши солнечные очки?!