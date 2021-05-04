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Общество4 мая 2021 11:23

Синоптики обещают лето во Владимире после 10 мая

А до этого во Владимирской области будут только дожди, дожди, дожди...
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Многие владимирцы наверняка очень надеялись на жаркие, солнечные майские праздники. Однако не срослось. Пока погода не шибко балует жителей 33 региона хорошей погодой. И синоптики не спешат обнадеживать.

По прогнозу областной метеорологической службы, вплоть до 10 мая во Владимире будут идти дожди. Вот реально - каждый день. Если верить прогнозу (а все мы знаем, какое это неблагодарное дело), то за ближайшие шесть дней в областном центре выпадет 19,6 миллиметров осадков. Не месячная норма, но тоже много.

Зато со следующей неделе, наконец-то, потеплеет. Да так, что можно сразу переодеваться в летнюю одежду. Солнце будет светить без перерыва. А столбик термометра к середине недели (12-13 мая) поднимется до +22 +24 градусов. Где там ваши солнечные очки?!