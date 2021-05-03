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Студентки ВлГУ завоевали золото и бронзу на чемпионате России по самбо среди студентов. А в общекомандном зачёте университет занял третье место среди 16 сборных.

Турнир проходил в Кстове с 26 по 29 апреля. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 64 вузов страны. Золото в новой для себя весовой категории до 80 кг завоевала Анастасия Хомячкова (чемпионка России, Европы и мира, заслуженный мастер спорта России). Важные соревнования ждут девушку уже через месяц. В составе сборной России Анастасия будет выступать на чемпионате Европы, который состоится в мае в городе Лимасол (Кипр).

Бронзовую медаль на турнире завоевала еще одна студентка ВлГУ Полина Харламова. Она выступала в весовой категории 80+ кг.